(ВИДЕО) ИТАЛИЈАНИ ОПЕТ НАПАЛИ ВЛАХОВИЋА: Анализирали му игру, ЕВО колико је лоше одиграо

Фудбалери Милана пласирали су се у финале Суперкупа Италије победом над Јувентусом 2:1 (0:1).



Друштвене мреже су се усијале у 65. минуту када је Мота одлучио да из игре изведе Душана Влаховића из игре, након чега је Јувентус моментално постао потпуно безопасан.

Провео је на терену нешто више од пола сата и за то време није успео да угрози гол Росонера.

Матео Бонети, познати италијански аналитичар направио је компилацију која најбоље осликава колико је репрезентативац Србије лоше одиграо.

Ту су издвојени погрешни пасови, изгубљени дуели, лоши пријеми лопте и један промашен зицер.

Влаховић је ове сезоне постигао седам голова у Серији А и четири у Лиги шампиона.

Милан ће у борби за за трофеј играти против градског ривала Интера.

A reel of Dusan Vlahovic’s abysmal performance against Milan on Friday. pic.twitter.com/rxEytRlwXQ

