(ВИДЕО) МЕКСИКАНКА БУШИ МРЕЖУ, И ИБРАХИМОВИЋ БИ ЈОЈ ПОЗАВИДЕО! Гол који и мушкарци ретко дају!

Мексичка фудбалерка Лисбет Оваље постигла је гол какав се ретко виђа и у мушкој конкуренцији.

Оваље је мрежу затресла "обрнутим шкорпионом" у победи свог Тигреа над Гвадалахаром 2:0.

Мексиканка се сјајно снашла након центаршута Шпањолке Џенифер Ермосо на прву стативу, са десне стране терена.

Лопта је добила висок лук и преварила голманку гостију, те завршила у даљем углу гола.

Ермосо, која је од 2023. у центру пажње због скандалозног пољупца бившег председника ФС Шпаније Луиса Рубијалеса, због ког је осуђен, пала је у неверици на колена.

Спектакуларан гол којем би позавидео и Златан Ибрахимовић, специјалиста за невероватне поготке.

We've never seen a goal like the goal Lizbeth Ovalle scored for Tigres last nightpic.twitter.com/dmiwSCrdZE

— COPA90 (@Copa90) March 4, 2025