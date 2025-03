(ВИДЕО) "Тухел је немачки шпијун" ПОЗНАТИ ЕНГЛЕСКИ ТРЕНЕР ОПТУЖУЈЕ: Кажем вам. Озбиљно, послат је да нас сј*бе!

Одлука о именовању Тухела на кормило селекције Енглеске наишла је на различите реакције на Острву због дугогодишњег ривалства између две земље, Немачке и Енглеске.



Немачки стручњак је успешно дебитовао на функцији са две победе над Албанијом од 2:0 и Летонијом од 3:0 у квалификацијама за Светско првенство.

Реднап (78), познат као бивши стратег Портсмута, Тотенхема и Вест Хема, говорио је на једној добротворној акцији у Лондону пре тих мечева прошле седмице, када је изнео оптужбу на рачун Тухела, јавља „Гардијан“. Иако се испрва свима чинило да је реч о шали, искусни стручњак није тако мислио, због чега је присутна публика била у шоку.

“Свиђао ми се Герет Саутгејт, много ми се свидео, али морали смо да освојимо нешто. Да будем искрен, мислим да је Тухел немачки шпијун. Кажем вам. Озбиљно, послат је да нас сј*бе. Кажем вам, он је као лорд Хау-Хау током рата“, рекао је Реднап.

Затим је имитирао Тухела како је "послат" у Енглеску.

"Иди тамо и уништи им тим. Ја!", изговорио је Реднап и подигао леву руку, што је деловало као нацистички поздрав. Присутни су били благо речено шокирани свиме што су видели и чули.

Former Premier League manager Harry Redknapp jokingly labelled new England boss Thomas Tuchel a 'German spy' 🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🕵️‍♂️



Later, he appeared to perform a Nazi salute, according to this video posted on the Guardian's website 👀👇 pic.twitter.com/Wt3RN7vpY0

— DW Sports (@dw_sports) March 28, 2025