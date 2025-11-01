clear sky
(ВИДЕО) СКРИВИО, ПА ОДБРАНИО ПЕНАЛ: Милинковић-Савић зауставио Морату

01.11.2025. 20:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: TANJUG/Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

Српски голман Вања Милинковић Савић одлично се показао у утакмици његовог Наполија и Кома у Серији А.

Дуел је завршен без голова, а Србин је заслужан за то што његов тим није доживео пораз јер је одбранио пенал. Додуше, он га је и скривио. 

У 24. минуту Вања је у свом казненом простору срушио Алвара Морату, који је и стао на белу тачку. 

Међутим, српски голман је успео да се искупи за грешку и сачувао је мрежу Наполија. 

Милинковић Савић је тако потврдио да је мајстор за пенале. Био му је то чак шести одбрањени од последњих десет у Серији А.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
