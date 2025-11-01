(ВИДЕО) СКРИВИО, ПА ОДБРАНИО ПЕНАЛ: Милинковић-Савић зауставио Морату
01.11.2025. 20:24 20:27
Српски голман Вања Милинковић Савић одлично се показао у утакмици његовог Наполија и Кома у Серији А.
Дуел је завршен без голова, а Србин је заслужан за то што његов тим није доживео пораз јер је одбранио пенал. Додуше, он га је и скривио.
У 24. минуту Вања је у свом казненом простору срушио Алвара Морату, који је и стао на белу тачку.
Међутим, српски голман је успео да се искупи за грешку и сачувао је мрежу Наполија.
Милинковић Савић је тако потврдио да је мајстор за пенале. Био му је то чак шести одбрањени од последњих десет у Серији А.
🚨 SERIE A! 🇮🇹
ÁLVARO MORATA MISSES THE PENALTY. 😬
Napoli 0-0 Como
🎥 @TheGoalsZone pic.twitter.com/wcqs6tv7KB
— Polymarket FC (@PolymarketFC) November 1, 2025