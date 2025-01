(ВИДЕО) ЗАМАЛО ТУЧА НА ТЕРЕНУ: Тренер и капитен Милана у расправи, саиграчи спречили сукоб

Замало да је дошло до физичког обрачуна тренера Милана Серђа Консеисаоа и капитена Давида Калабрије, али су саиграчи реаговали на време.

По завршетку утакмице на терену су се ова двојица срели, разменили неколико речи видно у свађи.

Вероватно да капитен није пресрећан јер није стандардан у тиму, а након довођења још једног играча на позицији десног бека, некако му је и постало јасно да управа не рачуна на њега. У утакмици против Парме је био на терену до 77. минута када га је заменио српски репрезентативац Лука Јовић.

Калабрија се после извинио због свог понашања.

Here is the video of Conceicao and Calabria arguing with each other pic.twitter.com/tu7PwCsJoB

— WGM 👑 (@WhatGattusoMad) January 26, 2025