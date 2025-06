ВЛАХОВИЋ МОРАО КОД ТРАМПА Играчи Јувентуса натерани на посету Белој кући

Kлуб из Италије је на ФИФА Светском првенству клубова победио Ал-Аин 5:0, а пре утакмице играчи "старе даме" били су гости у Белој кући. Том приликом повела се прича и о раду у Ирана и Израела, што није била тема која је одушевила екипу Јувентуса, због тога је Тимоти Веа после утакмице истакао да је он и његов тим био приморан да иде код Доналда Трампа.

После убедљиве победе Веа је добио питање како је био задовољан посетом у Белој кући и да ли је знао да ће се тамо одиграти конференција за штампу? Американац је искрено одговорио: "Искрено, за мене је све било изненађење, било је чудно. Само су нам рекли да морамо да идемо, нисам имао избора", рекао је.

"Било је интересантно бити у Белој кући по први пут, али ја нисам за политику, тако да није било толико узбудљиво. Kад је почео да прича о политици са Ираном и свему, само сам размишљао како желим да играм фудбал, човече", додао је Американац.

У САД се тренутно игра ФИФА Светско првенство клубова, те су многи познати тимови тамо, а један од њих је и Јувентус. Због тога је тим "старе даме" отишао на пријем код председника Доналда Трампа, који са њима није много причао о фудбалу, већ је разговор проширио и темом о рату.

"Догађају се ужасне ствари и мрзим док гледам све те смрти и разарања, али смрт је пре свега оно што мрзим да видим. Имам идеје шта би требало урадити, али још нисам донео коначну одлуку. Ствари се у рату мењају и иду из једног екстрема у други. Рат је веома лоша ствар, за овај рат није било разлога, није га било ни за рат Русије и Украјине. За многе ратове нема разлога. Овде иза мене је Декларација о независности САД. Делује ми да је Грађански рат у овој земљи могао да буде окончан без губитка више од 600.000 људских живота", рекао је Трамп.

Окренуо се Трамп и према играчима и онда додао: "Да ли сте некад имали жену у свом тиму момци, икад? Да ли би жена могла да уђе у ваш тим? Генерални менаџеру, шта кажете?', казао је Трамп окренут ка функционеру Јувентуса Дамијену Kомолију.

Trump asks the Juventus players standing behind him if women could make their team and tries to bait them into endorsing his transphobia pic.twitter.com/cJymDAmcSd

— Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2025