ЗРЕЊАНИНСКА ЛИГА: Комшијски дерби Деспотовчанима

БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ: Игралиште Младости, гледалаца 100, с удија: Н. Кнежевић (Банатско Карађорђево). Стрелци: М. Топаловић у 4. и С. Топаловић у 35. за Младост, а Магда у 67. минуту за Омладинац (РТ). Жути картони: Б. Пивач, Н. Топаловић, М. Топаловић, Новковић, Лаловић (Младост), а Ђолаи, Тркуља, Дапчевић, Милидраговић (Омладинац). Црвени картони: Банч у 71. и Н. Бајат у 80. минуту (Омладинац).



МЛАДОСТ: Т. Марић 8, С. Марић 7, Б. Пивач 7, С. Топаловић 9, Н. Топаловић 7, М. Топаловић 8, Новковић 7, Нинковић 7, С. Пивач 7, Нађ 7, Лаловић 7.

ОМЛАДИНАЦ (РТ): Ђолаи 5, (Кузман 6) Банч 7, Ђукић 7 (Зекировић 6), Тркуља 7, Попов 7 (З. Капур 7), Мартиновић 7, Маркоски 7, Дапчевић 6, Милидраговић 6, Бајат 7, Магда 8.

Фудбалери Младости из Банатског Деспотовца повели су већ у 4. минуту прелепим поготком Милоша Топаловића. Предност је удвостручена у 35. минуту, када је одлични Слободан Топаловић затресао мрежу Ђолаиа.

Црвена звезда - Банат 1:4 (0:1)

ВОЈВОДА СТЕПА: Игралиште Црвене звезде, гледалаца: 100, судија: М. Габоров (Зрењанин). Стрелци: Ковачевић у 70. за Црвену звезду, а Добрић у 39. Павловски у 48. и 53. и Ненезић у 61. минуту за Банат.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Панић 5, Костић 6, Д. Комненовић 6, Ковачевић 7,5, Мирковић 6 (Вукмировић 5), Унгур 6, Јефтенић 6 (Иванчевић 6), Вујовић 6, Поповић 6, Јеловац 6 (Дамјановић 5), Свјетлица 5.

БАНАТ: Максимовић 8, Ракетић 7, Радојчић 7, Илић 7, Крстић 7, Добрић 8, Дисић 7, Тројановић 7 (Ћулајевић 7), Павловски 9, Ненезић 8, Ђорђевић 8.

Задругар - 2. октобар 4:1 (1:0)

ЛАЗАРЕВО: Игралиште: Задругара, гледалаца: 100. Судија: Н. Бикић (Зрењанин). Стрелци: Лојпур у 17. (из пенала), Зорић у 58. Марковић у 60. и Вискуп у 85, за Задругар, а Кукољ у 49. минуту (из пенала) за 2. октобар. Жути картони: представник клуба Маринковић (Задругар), а Петров, Ановић, Закић и тренер Гвожђарев (2. октобар).

ЗАДРУГАР: Станишић 8, Мршевић 7, Земунски 7 (Вржина 7), В. Ерић 7, Поповић 7 (М. Ерић 7), Обрадов 7 (Лукић 7), Ђ. Лучић 7 (Марковић 8), Козловачки 7, Пандуров 7, Зорић 8, Лојпур 8 (Вискуп 9).

ДРУГИ ОКТОБАР: Б. Радосављев 7, Петров 7, Ановић 7 (Радојковић 6), Барањи 7, Закић 7, Милосављев 7, Барта 7 (Лазић 6), Јанковић 7, Видовић 6, Кукољ 8, Ђорђевић 7 (Носоњин 6).

Екипа Задругара из Лазарева убедљиво је савладала екипу 2. октобра из Кумана. Ипак, гости из Кумана су дошли до почаснога поготка с пенала.

Напредак - ЖАК 3:1 (2:0)

БАНАТСКА ТОПОЛА: Игралиште: Напретка, гледалаца: 100. Судија: М. Рељић (Кикинда). Стрелци: Михајловић у 12. и 28. и Јосимовић у 51. за Напредак, а Шврака у 89. минуту за ЖАК. Жути картони: Секереш, Селаковић, Роцков (Напредак), а Фејеш, Петровић (ЖАК).

НАПРЕДАК: Весков 8, Тодоров 7, Јелача 7, Ћук 7, Јосимовић 8 (Еремић 7), Секереш 7 (Станковић 7), Фучак 7, Дрљача 7, Селаковић 7, Грујић 8 (Роцков 7), Михајловић 9 (Месарош 7).

ЖАК: Савков 6, Баба 6 (Козић 5), Фејеш 6, Петровић 7, Утржен 6, Шврака 7,5, Сабо 6 (Врбашки 6), Ћорић 6, Ратко 6, Бошков 5, Ходик 6.

Раднички (ЈТ) - Јединство (НБ) 1:5 (1:0)

ЈАША ТОМИЋ: Игралиште Радничког, гледалаца 100. Судија: Н. Радаковић (Банатско Карађорђево). Стрелци: Ђого у 41. минуту (из пенала) за Раднички, а Салиховић у 48. и 93. и Њагрин у 68. и 72. и Пецарски у 84. минуту за Јединство (НБ). Жути картони: Пијетловић, Ференци, Ђого, Варга и тренер Савић (Раднички), а Симоновић (Јединство).

РАДНИЧКИ: Шујко 5, Петрић 6 (Шпачек 5), Пијетловић 6, Ференци 6, Азарић 5 (Живанов 5), Нађ 6 (Пека 5), Пејин 6, Ђого 7, Мартиновић 6, Ђурић 6 (Грујић 6), Варга 6.

ЈЕДИНСТВО: Шовљански 8, Станковић 7, Њагрин 9, Месарошки 7, Симоновић 7, Салиховић 8, Фаркаш 7, Вребалов 7, Коледин 7 (Стојанов 7), Радовановић 7, Џин 7 (Пецарски 8).

ЖФК Банат - Граднулица 1:2 (0:1)

ЗРЕЊАНИН: Игралиште ЖФК Баната, гледалаца: 100, судија: М. Попов (Зрењанин). Стрелци: Радичевић у 61. минуту за ЖФК Банат, а Антић у 27. и Замбо у 76. минуту за Граднулицу. Жути картони: Новић (ЖФК Банат), а Прец, Живанов, Антић, Замбо и представник клуба Бјелица (Граднулица). Црвени картон: Кондић у 78. минуту (ЖФК Банат).

ЖФК БАНАТ: Баћан 6, Путић 6, Билбија 6 (Пјевчевић 5), Новић 5, Цветићанин 6, Радичевић 7,5, Медић 6, Ђукић 6, Буратовић 6 (Самоловац 6), Ђорић 6, Кондић 6.

ГРАДНУЛИЦА: Ђурић 8, Прец 7, Живанов 7, Антић 8, Маљукан 7 (Козић 7), Цаврић 7, Квргић 7, Радуловић 7, Тадић 7 (Раденковић 7), Зоретић 7 (Малек 7), Замбо 9 (Латковић 6).

Билећанин - Војводина 4:2 (1:0)

СЕЧАЊ: Игралиште: Билећанина, гледалаца: 100. Судија: Н. Илић (Зрењанин). Стрелци: Милошевић у 27. Вучковић у 52. 83, и Божић у 74. за Билећанин, а Рашета у 79. и Винцан у 88. минуту за Војводину. Жути картон: Арсин (Војводина).

БИЛЕЋАНИН: Хорват 8, Вујовић 7, Алексић 7, Чонтош 7 (Грубачић 6), Тришић 7, Н. Маговчевић 7, Рајков 7, М. Маговчевић 7, Божић 8 (Селими 7), Вучковић 9, Милошевић 7.

ВОЈВОДИНА: Арсин 6 (Кнежевић 5), Винцан 7, Попов 6 (Сараволац 6), Бранислав Завишин 6, Рашета 8, Беложански 6, Марић 7, Рајков 6, Бојан Завишин 6, Моноштори 6, Литричин 5.

МСК - Делија 5:0 (1:0)

МИХАЈЛОВО: Игралиште: “Лигет “, гледалаца: 150. Судија: М. Бајић (Кикинда). Стрелци: Рама у 44. Г. Исак у 52. 58. и 90. и Гушаш у 66. минуту. Жути картони: Зећири (МСК), а Србљин, Степанчев (Делија).

МСК: Секошан 8, Д. Исак 7 (Тот 7), Тањга 7 (Цвијић 6), Гуљаш 8, Ступар 7 (Дворски 6), Зећири 7 (Такач 7), Рама 8, Јаковљев 7, Радованац 7, Г. Исак 9, Вукоје 8.

ДЕЛИЈА: Л. Врачев 5, Н. Врачев 5, Детки 5 (Барбул 5), К. Јолић 5, Костић 5 (Видицки 5), Мићин 5, Д. Симић 5, Попов 5, Перишић 5, Србљин 5, Степанчев 5 (Јованов 5).

Припремио: П. Станић

Раднички (ЈТ) - Јединство 1:5, Билећанин - Војводина 4:2, ЖФК Банат - Граднулица 1:2, МСК - Делија 5:0, Задругар - 2. октобар 4:1, Напредак (БТ) - ЖАК 3:1, Црвена звезда - Банат (Ч) 1:4, Младост (БД) - Омладинац (РТ) 2:1.

1. Граднул. 13 10 1 2 39:15 31

2. Задругар 13 9 3 1 31:16 30

3. Напредак 13 8 1 4 28:20 25

4. Банат (Ч) 13 8 0 5 49:30 24

5. 2. октобар 13 7 3 3 41:32 24

6. МСК 13 7 2 4 26:17 23

7. Војводина 13 7 1 5 27:27 22

8. Млад. (БД) 13 5 4 4 18:19 19

9. Јединство 13 4 4 5 17:16 16

10. Омладин. 13 4 2 7 28:26 14

11. Делија 13 4 2 7 21:39 14

12. Билећанин 13 4 1 8 17:21 13

13. ЖФК Банат 13 4 1 8 16:22 13

14. ЖАК 13 4 1 8 26:34 13

15. Цр. звезда 13 3 0 10 15:35 9

16. Раднички 13 3 0 10 15:45 9