АНАЛИТИЧАР ЏЕЈСОН ТИМПФ: "Никола Јокић не може да буде МВП"

Док Никола Јокић наставља да пише историју НБА лиге и готово рутински уписује трипл-дабл учинке, полемика око тога да ли заслужује још једну МВП титулу и даље траје. Иако статистике говоре у прилог српском центру, поједини аналитичари све гласније доводе у питање његову комплетну игру – нарочито у дефанзиви.



Један од најоштријих критичара у последње време је познати НБА аналитичар Џејсон Тимпф, који се путем друштвене мреже "X" обрушио на Јокићев приступ одбрани у другом делу сезоне.

"Јокић је потпуно одустао од игре у одбрани у другој половини сезоне. Најгори дефанзивни рад који сам икада видео од њега. Да, и даље је најбољи играч на свету. Да, знам да може да буде добар дефанзивац. Али не, не би требало да освоји МВП признање ове године", написао је Тимпф.

Jokic completely mailed in the 2nd half of the season on defense. The worst work I’ve ever seen from him on that end of the floor.



Yes, he’s still the best player in the world.



Yes, I know he’s capable of being a plus defender.



No, he shouldn’t win MVP this year.

— Jason Timpf (@_JasonLT) April 15, 2025