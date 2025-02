„ДЕБЕЛИ” ЛУКА ЈЕ БОЉИ ОД 99,9 ОДСТО ИГРАЧА: Чувени Шек прокоментарисао Дончићев трејд у Лејкерсе

Популарни Шек је управо у франшизи из Града анђела, у тандему са Кобијем Брајантом, остварио највеће успехе у каријери.

И он је често био критикован због своје килаже, а спекулише се да је Далас био незадовољан стањем у ком је Лука Дончић.

– Лука ми не изгледа да је ван форме. Морам да знам који је то израз... када кажете „ форме“ да ли то значи да је дебео? Има ли он „плочице“? Да ли причамо о телесној масти? Зато што ми је један од мојих најбољих пријатеља управо рекао „Дебели Лука је бољи од 99,9% свих на његовој позицији у лиги“. Ако је то случај због ког су га Маверикси трејдовали, онда бих дефинитивно окривио менаџмент, јер постоје бољи начини да се то реши – рекао је О'Нил, пренео је Sports Illustrated.

