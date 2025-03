ДОНЧИЋ ОТИШАО И СВЕ ЈЕ КРЕНУЛО НИЗБРДО: Још један пех у низу за Далас Мавериксе

– Ово је била тешка сезона за Дантеа. Жао ми је јер је изузетно напорно радио да се врати. Права је несрећа да се ово догодило – рекао је Кид.

Због проблема са повредама некадашњи кошаркаш Партизана је ове сезоне одиграо само 17 утакмица у НБА лиги и просечно је бележио 9,5 поена уз 2,9 асистенција. Уговор 29-годишњег Ексума са Даласом истиче на крају сезоне.

Dante Exum heads to the locker room due to a left hand injury. He was ruled out for the rest of the game. pic.twitter.com/29p7FsCIlh

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 15, 2025