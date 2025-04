ЕВРОЛИГА ИЗАБРАЛА ТРЕНЕРА ГОДИНЕ: Шарунас Јасикевичус најбољи

Јасикевичус је први актер Евролиге који је освојио награде за најбољег играча и најбољег тренера такмичења, уједно и први Литванац који је именован за најбољег тренера.



Трофеј "Александер Гомељски" припао му је након што је водио Фенербахче до другог места у регуларном делу сезоне.

Турски састав завршио је први део сезоне са победом мање од лидера Олимпијакоса.

"Упркос многобројним повредама, водио је Фенербахче до учинка 23-11 и другог места у регуларном делу лиге", наводи се у саопштењу.

Потенцира се дакле чињенца да је Јасикевичус овај резултат постигао упркос великим кадровским проблемима, отуда је био испред Јоргоса Барцокаса и осталих, као на пример и тренера Париза Тијага Сплитера, који је такође био у кругу фаворита за награду након феноменалног успеха са Паризом и пласмана у плеј-оф у дебитантској сезони.

Sarunas Jasikevicius of Fenerbahçe Beko Istanbul has been named the 2024–25 Aleksander Gomelskiy Coach of the Year, becoming the first Lithuanian to receive the award 🇱🇹🏆



Despite numerous injuries, he led Fenerbahçe to a 23–11 record and second place in the regular season 💪… pic.twitter.com/HmXeWcnLqV

