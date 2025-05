ФЕНЕРБАХЧЕ ШАМПИОН ЕВРОЛИГЕ: Гудурић херој са ЗАСТАВОМ СРБИЈЕ

По други пут у својој историји су кошаркаши Фенербахчеа освојили шампионски пехар елитног такмичења под називом Евролига.



У пресудним тренуцима у редовима турског тима истакао се репрезентативац Србије Марко Гудурић. Монако је у финишу пришао на пет поена заостатка, да би потом бивши бек Црвене звезде у низу погодио два слободна бацања и тројку преко Тајса, којом је Монако остао без икакве шансе да направи преокрет. Гудурић је меч завршио са индексом корисности 27.

For the second time EVER... @FBBasketbol are EuroLeague Champions 🏆#F4GLORY pic.twitter.com/B83xnz1S3t

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2025