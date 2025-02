(ФОТО) ШОК ИЗ АМЕРИКЕ! Ухапшен син легендарног кошаркаша Мајкла Џордана, ЕВО шта је разлог

Полиција је саопштила да је Џорданов аутомобил заустављен током рутинске контроле, након чега су пронађени недозвољене супстанце и трагови алкохола у организму.

Маркус Џордан познат је јавности не само као син славног кошаркаша, већ и по вези са Ларсом Пипен, бившом супругом Скотија Пипена, која је годинама привлачила пажњу.

Такође је оснивач модног бутика Трофи рум у Орланду, инспирисаног наслеђем његовог оца.

Michael Jordan’s son, Marcus Jordan, was arrested and booked into the Orange County Jail for DUI, cocaine possession, and resisting arrest, per @TMZ pic.twitter.com/LeG1O4OwQ4

