ГЕСТ ЕВРОЛИГЕ ЗА ПОШТОВАЊЕ: Порука поводом трагедије у Србији

"Евролига изјављује најискреније саучешче породицама жртава трагичног пожара у Барајеву, делу Београда", пише у објави Евролиге на друштвеној мрежи X.

Осам особа је погинуло, а више њих је повређено у пожару који је избио у понедељак око 3.30 сати у старачком дому у Великом Борку у београдској општини Барајево.

Влада Србије је због ове трагедије за Дан жалости прогласила среду 22. јануар, кад је на програму утакмица 23. кола Евролиге Партизана и Париза у Београду.

Euroleague Basketball extends its deepest condolences to the families of the victims of the tragic fire in Barajevo, Belgrade 🇷🇸

