Имаће другу функцију ГРЕГ ПОПОВИЋ НИЈЕ ТРЕНЕР САН АНТОНИЈА ПОСЛЕ 29 ГОДИНА

Како је објавио познати инсајдер Шемс Чаранија, Поповић напушта клупу тима из Тексаса после 29 година. На њу је сео први пут 1996. године и у наредне готово три деценије освојио пет шампионских прстена. Та ера се завршила, али ће остати у Сан Антонију у нешто другачијој улози.



Како преноси исти извор, Попович ће бити председник тима, односно, надгледаће кључне секторе франшизе као што су: финансије, маркетинг, односи са јавношћу, продаја карата и слично.

Све то, наравно, има везе са чињеницом да је Попович недавно преживео мождани удар, као и да има 76 година.

BREAKING: Gregg Popovich will no longer be Head Coach of the San Antonio Spurs and is transitioning full-time to Team President, sources told ESPN. The iconic Popovich is a Basketball Hall of Famer, the NBA’s all-time winningest coach, and led the Spurs to five championships. pic.twitter.com/mbtUtpgA4V

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2025