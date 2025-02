(ВИДЕО) ЈОКИЋ ОТКРИО КОЈИ ПОРАЗ МУ ЈЕ НАЈТЕЖЕ ПАО У КАРИЈЕРИ: Онај од САД на ОИ у Паризу највећи до сада

Јокић се присетио полуфинала ОИ у Паризу где је Србија поражена од селекције САД резултатом 95:91.



"Увек кажем да је то највећи пораз у мојој каријери. Била је интересантна утакмица, осећао сам као да су сви навијали за нас, јер смо баш мала земља. Нисам сигуран да ли су желели да САД изгуби или да ми победимо", рекао је Јокић на конференцији за медије у Сан Франциску где ће кошаркаш Денвера наступити на Ол стар мечу.

Јокић ће у ноћи између недеље на понедељак по седми пут играти на Ол-стару.

Јокић је прокоментарисао и прелазак словеначког кошаркаша Луке Дончића из Даласа у Лос Анђелес Лејкерсе.

"Мислим да је Лука генерацијски таленат. Не кажем да то није Ентони Дејвис, али кажем да је Лука неко кога нисмо видели никад раније, играч каквог нисмо никад видели. Кошаркаш, који утиче на игру на много нивоа, много поседа. Он је градио нешто у Даласу, мислим да је био повређен. Ако трејдујете неког тако, онда постаје и велика ствар јер играчи то схватају лично", додао је кошаркаш Денвера.

Nikola Jokic remembering back to USA vs. Serbia at the Paris Olympics:



“I’ve always said it was the biggest loss of my career.”



“I felt that everyone was cheering for us.”



“I’m not sure if they wanted to see USA lose or us win.” pic.twitter.com/vAE0ptid0T

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) February 15, 2025