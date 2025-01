ЈОКИЋ ВИШЕ НИЈЕ ПРВИ У МВП ТРЦИ: Плејмејкер Оклахоме, на тренутак, засенио српског центра

Наш центар се тренутно налази на другом месту, пошто је плејмејкер Оклахома Сити Тандера, Шеј Гилџес Александер имао одличне партије протекле седмице када је његов тим замало славио над актуелним шампионима Бостон Селтиксима и водећим тимом Истока, Кливленд Кавалирсима.

Гилџес Александер је унео додатно узбуђење у трку за најкориснијег играча лиге, али је тешко поверовати да може да истраје до краја сезоне и парира Јокићу, најбољем појединцу тима из Колорада, који је у прилици да четврти пут у каријери освоји ову награду.

Шеј Гилџес Александер је лидер у МВП трци, други је Никола Јокић, а потом следе, Јанис Адетокумбо, Виктор Вембањама, Џејсон Тејтум, Карл Ентони Таунс, Лука Дончић, Ентони Дејвис и Алперен Шенгун.

SGA surges to No. 1 on the @KIA MVP Ladder ⚡️



Full Ladder: https://t.co/PdsDGXPXVr pic.twitter.com/wPUNa1v6TG

— NBA TV (@NBATV) January 10, 2025