КАКАВ ГЕСТ: Установљена награда “Дејан Милојевић Брате”

Награда ће се, услед немогућности говорника енглеског језика да схвате концепт вокатива, звати “Дејан Милојевић Брате”.



Тим поводом франшиза из Калифорније се огласила званичним саопштењем.

“Вориорси су објавили да је установљена награда ‘Дејан Милојевић Брате’. Њоме ће се на годишњем нивоу награђивати чланови оперативног особља који симболизују дух, посвећеност и наслеђе покојног Дејана Милојевића. На српском ‘брате’ значи ‘брат’ и због тога означава солидарност, оданост и повезаност са којом је Дејан радио.

Названа у част Дејана Милојевића, који је трагично преминуо пре тачно годину дана у 47. години, ова награда прославља особе које су пример квалитета који су дефинисали упечатљиви живот и каријеру Дејана Милојевића. Лауреати ће се бирати на основу доприноса на терену и ван њега, као и привржености кључним вредностима као што су менторство, позитивност, интегритет и заједнички дух.”

The Warriors announced the establishment of the Dejan Milojević Brate Award, an annual honor recognizing a basketball operations staff member who embodies the spirit, dedication, and legacy of the late Dejan Milojević. In Serbian, "brate" translates to "brother,” symbolizing the… pic.twitter.com/GIAWQtigMt

— Golden State Warriors (@warriors) January 17, 2025