КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ ВЕЧЕРАС ПРОТИВ БKK РАДНИЧКОГ У КЛС Тражи се реакција после пораза
Кошаркаши Војводине вечерас од 20 часова у малој сали Спенса дочекују БKK Раднички у 5. колу Кошаркашке лиге Србије.
Новосађани у овај дуел улазе у нешто лошијем расположењу, с обзиром на то да су претходно изгубили од ТФТ-а у Скопљу у АБА 2 лиги. Због тога, бек Војводине Милош Милисављевић јасно намерава да се његов тим врати на победнички колосек.
- Најбоље познајем њиховог тренера Марка Болтића. Сигуран сам да ће ривал бити спреман, дом са друге стане очекујем да се тргнемо после неочекиваног резултата у Македонији. Немамо вишe права на кикс, гледаћемо да одбранимо нашу кућу. Имамо тим за врх обе лиге, даћемо максимум и верујем у победу - истакао је Суботичанин.
Тренер Марко Димитријевић сличног је мишљења.
- Најтврђа су екипа у лиги, Тофоски је кључни играч и одликује их велика агресивности. Одморили смо се, имали смо четири дана за припрему утакмице и то је сасвим довољно да будемо 100 одсто фокусирани - закључио је Димитријевић.
Додао је стратег црвено-белих и да ће Војводина бити без Луке Савановића дуже време због болести.
В. М. П.