ПОЗНАТИ ТЕРМИНИ ВЕЧИТИХ ДЕРБИЈА У ЕВРОЛИГИ: Резервишите ове датуме за спектакл у Београдској арени

Евролига је посебно истакла када се играју вечити дербији у Србији између Партизана и Црвене звезде.

Црно-бели ће први бити домаћини 12. децембра, а црвено-бели 2. априла. Оба дербија одиграће се у Београдској арени.

– Обележите ово у календарима. Датуми српског дербија су познати – истакла је Евролига.

Mark those calendars 🗓️



🇷🇸Derby confirmed dates! We're locked in 🔒 pic.twitter.com/tWMMlCmUuR

— EuroLeague (@EuroLeague) August 2, 2025