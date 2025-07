ТРИСТАН ВУКЧЕВИЋ ОСТАЈЕ У ВАШИНГТОНУ: Нови НБА уговор за српског кошаркаша

Како преноси увек поуздан Шемс Чаранија, тим из америчке престонице су некадашњем кошаркашу Реала и Партизана понудили двосмерни уговор који подразумева играње у НБА, али и развојној "Џи" лиги.

Вукчевић ће и у трећу сезону у најјачој лиги света ући у дресу Вашингтона.

У сезони за нама је у просеку бележио 9,4 поена и 3,7 скокова за 14,6 минута на паркету по утакмици.

У последњој утакмици сезоне одиграо је и најбољи меч у НБА каријери, када је против Хита у Мајамију уписао 28 поена, 11 скокова, пет асистенција и блокаду за 39 минута у игри.

The Washington Wizards are re-signing 7-footer Tristan Vukcevic to a two-way NBA deal, sources tell ESPN. Vukcevic averaged 9.4 points and 3.7 rebounds in 14.6 minutes per game last season and will enter his third NBA campaign.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025