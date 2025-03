УДАРАЦ ЗА ЛИТВАНИЈУ ПРЕД ЕВРОБАСКЕТ: Прва звезда пропушта такмичење из личниг разлога

Како преноси портал Баскетнеwс, кошаркаш Сакраменто Кингса Домантас Сабонис ускоро ће обавестити генералног директора репрезентације Линаса Клеизу да ове године неће бити на располагању националном тиму.



Коначан разговор између њих двојице требало би да се одржи када Клеиза отпутује у Сједињене Америчке Државе како би се састао са литванским играчима који наступају у НБА – Сабонисом, Матасом Бузелисом и Јонасом Валанчунасом.

Један од најбољих крилних центара данашњице ове сезоне се мучи са повредама. Због болова у десном чланку, тренутно је ван терена и очекује се да ће паузирати до краја месеца.

У досадашњих 60 утакмица у НБА лиги, Сабонис просечно бележи 18,9 поена, 13,9 скокова и 6,2 асистенције.

Некадашњи играч Оклахоме и Индијане био је кључни део литванске репрезентације на осам великих такмичења. Једину медаљу освојио је још 2015. године, када је Литванија на Европском првенству у Француској стигла до сребра.

Domantas Sabonis is expected to miss the upcoming EuroBasket 2025 😳🇱🇹 pic.twitter.com/gbHNo2n70p

— BasketNews (@BasketNews_com) March 27, 2025