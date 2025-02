УТАКМИЦА ПРОТИВ СРБИЈЕ НАЈВЕЋА У КОЈОЈ САМ УЧЕСТВОВАО: Селектор Дрим тима Стив Кер о чувеном полуфиналу у Паризу

Селектор кошаркашке репрезентације Сједињених Америчких Држава Стив Кер рекао је да је полуфинална утакмица против Србије (95:91) на Олимпијским играма у Паризу вероватно највећа у којој је икад учествовао.

– То је вероватно била највећа утакмица у којој сам икад учествовао – рекао је Кер током документарног филма "Терен од злата", а преноси званични сајт Светске кошаркашке федерације (ФИБА).

