ВАСА И КОДИ МАРТИН У ПАКЕТУ Мицић трејдован за Нуркића!

Како је објавио НБА инсајдер Шемс Чаранија, Финикс је у Шарлот послао Нуркића и пик прве рунде за 2026. годину, а заузврат добио Мицића, Кодија Мартина и пик друге рунде 2026. године.

Тридесетједногодишњем Мицићу ово ће бити трећи НБА тим у каријери, након што је претходно наступао и за Оклахома Сити Тандер.

Он је ове сезоне просечно бележио 7,5 поена и 3,5 асистенција по мечу, а најбољу партију уписао је недавно против Клиперса, када је имао 20 поена и четири асистенције.

Нуркић иза себе има сезону за заборав, током које је бележио само 8,6 поена и 9,2 скока по мечу, уз свега 45 одсто шута из игре, скоро па најгорих у каријери.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025