(ВИДЕО) ДОНЧИЋ ИСКЉУЧЕН ЗБОГ ДУГОГ ЈЕЗИКА: Кандидат за МВП награду срушио Лејкерсе, Оклахома исписала историју

Оклахома је 51. пут у сезони победила двоцифреном разликом и по томе је најбоља екипа у историји НБА лиге. Превазишли су доскорашње рекордере, Лос Анђелес Лејкерсе из сезоне 1971/72, а победом су стигли до учинка 64-18 и практично обезбедили предност домаћег терена све до краја плеј-офа, уколико буду стигли до финала.



Luka Doncic was ejected after picking up a second technical foul. pic.twitter.com/NGL3O3rgfy

— SportsCenter (@SportsCenter) April 9, 2025