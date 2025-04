(ВИДЕО) ЈОКИЋУ ТРИЛЕР ПРОТИВ БОГДАНОВИХ КЛИПЕРСА: Денвер славио након продужетка на почетку плеј-офа, Богдановићу епизодна улога

У узбудљивом дуелу двојице српских репрезентативаца радовао се Никола Јокић, док је Богдан Богдановић овог пута имао епизодну улогу у дресу екипе из Калифорније.

Клиперси су водили целу утакмицу, да би на четири минута до краја Денвер коначно стигао само на поен заостатка, а потом је и преокренуо на 93:92 поготком Вестбрука.

Joker takes it himself for a one-man fastbreak for the final bucket of the 3Q!!@LAClippers 75@nuggets 72



12 minutes to go in Game 1 on ESPN 🍿 pic.twitter.com/kLfjckXsBj — NBA (@NBA) April 19, 2025

Играо се егал последња два минута, смењивали су се ривалу у вођству, а Јокић је промашио два слободна бацања при вођству Клиперса 96:95, а потом и тројку на минут до краја.

Ствар је спасио Вестбрук тројком на 24 секунде за преокрет Денвера на 98:96 и остало је време за напад Клиперса у ком је ипак Харден искористио прилику за погодак и изједначење (98:98). Остало је 19 секунди да Денвер уради нешто, међутим Вестбрук је изгубио лопту и отишло се у продужетке.

WESTBROOK TRIPLE.

HARDEN LAYUP.



Two veteran stars go back-and-forth to send Game 1 of Clippers/Nuggets to OVERTIME 🔥🔥



5 extra minutes coming up on ESPN! pic.twitter.com/yUoVB9DLmL — NBA (@NBA) April 19, 2025

Густо је било и у наставку, али је тим из Колорада тројком Брауна повео 108:104 и на крају успео да сачува предност и дође до победе, коју је запечатио Јокић са два погођена слободна бацања седам секунди до краја.

CLUTCH CHRISTIAN BRAUN 🔥



Gives the Nuggets a 4-point lead with under a minute to go in OT on ESPN!



LAC-DEN | Game 1 pic.twitter.com/ArmmiptVyU — NBA (@NBA) April 19, 2025

Јокићу је недостајао један скок за трипл-дабл учинак, а дао је 29 поена, уз 12 асистенција и девет скокова. Пратио га је Арон Гордон са 25 поена и осам скокова, Џамал Мареј је уписао 21 и седам асистенција, а Вестбрук 15 поена и осам скокова.

Богдановић је одиграо само нешто више од 12 минута, није постигао ниједан кош, промашио је три шута за три, а у статистику је уписао пет скокова и две асистенције.

Клиперсе су предводили Џејмс Харден са дабл-даблом од 32 поена и 11 асистенција, Кавај Ленард је убацио 22 поена, а Ивица Зубац 21 из 13 скокова.