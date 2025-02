(ВИДЕО) ЈОШ ЈЕДНОМ НАЈБОЉИ И ЈОШ ЈЕДНОМ ИСТОРИЈА: Јокић играч месеца Западне конференције

Српски кошаркаш је осми пут заслужио ово признање чиме је оборио још један рекорд, пошто је највише пута био најбољи у историји Денвер Нагетса, пише Б92.

Троструки МВП је током 14 утакмица у јануару доминирао на паркету, бележећи у просеку 27,0 поена, 12,8 скокова, 11,4 асистенције и 1,9 украдених лопти по мечу.

Његовим вођством, Денвер је остварио учинак од 10 победа и четири пораза, тренутно заузимајући четврту позицију на Западу.

The Western Conference @Kia Player of the Month for January is Nikola Jokić! #KiaPOTM



27.0 PPG | 12.8 RPG | 11.4 APG pic.twitter.com/hFYzl95LHb

— NBA (@NBA) February 4, 2025