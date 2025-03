(ВИДЕО) МЕГА КОШАРКА У БЕОГРАДУ: Петровић тројком у последњој секунди срушио Задар

Мега је до тријумфа стигли тројком Михаила Петровића 1,1 секунд пре краја меча.

Најефикаснији у екипи Меге био је Богољуб Марковић са 15 поена, док је Петровић додао 13. Код гостију, најбољи је био Ловро Мазалин са 21 поеном.

– Честитао бих својим играчима на врло важној победи. Пронашли смо начин на крају да окренемо и забележимо тријумф, који нам је врло значајан. Задар је тим који игра изванредно, чини се да је тренутно и на врхунцу форме. Свима задаје доста проблема конфигурацијом ростера и начином игре – рекао је Бараћ, пренео је званични сајт клуба.

Кошаркаши Меге се налазе на осмом месту на табели АБА лиге са 12 победа и 13 пораза.

– У првом полувремену је то било прилично лоше и дошли су до овосезонског просека, а у другом су дали само три. То иде у прилог чињеници да се мој тим данас борио, да су дали и последњи атом снаге у деликатној ситуацији, где имамо приличан број реконвалесцената на спољним позицијама и на све то смо у другом минуту практично остали без стартног бека. Није било лако, није било једноставно, али надам се да ће ова победа бити велики подстрек да наставимо са квалитетним радом који је био прошле седмице и да ћемо да наставимо са добрим резултатима – истакао је Бараћ.

Mihailo Petrović is @KKMegaBasket hero for the day, as not only scored a game-winner, but also led his team to the big win this time with a double-double performance!#ABALiga pic.twitter.com/h7TelmY7CG

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) March 30, 2025