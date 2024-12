(ВИДЕО) НУРКИЋ ПОКРЕНУО ХАОС: Почео тучу на терену, после се нашао на поду

Нуркић је фаулирао Гефорда који је завршио на поду, а потом се сукобио са Маршалом. По снимку се види да је Маршал први дотакао груди центра Финикса, који је руком ударио Маршала у главу.



Jusuf Nurkic, Naji Marshall and P.J. Washington were all ejected after this scuffle in Mavs-Suns. pic.twitter.com/A3Gk7eBYlI

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 28, 2024