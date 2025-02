(ВИДЕО) ОВО САМО ЈОКИЋ МОЖЕ ДА ИЗВЕДЕ: Џокерова асистенција сезоне апсолутни хит

Кошаркаш Денвера учествовао је у победи над Филаделфијом 137:134) пошто је био на корак од трипл-дабл учинка.

Био је централна фигура у неизвесној завршници у којој је дао 13 од последњих 17 поена тима из Колорада.

Осим што одушевљава бројкама, статистиком и обарањем рекорда, Сомборац је у овом дуелу поново залудео НБА лигу и све навијаче. То је учинио још једном бриљантном асистенцијом. Имао је сличних додавања и раније, али ова је нашла посебно место у његовом мајсторској радионици.

Троструки МВП најјаче лиге на свету одлично се снашао пошто су га чувала двојица играча, јер је, без гледања, иза главе додао лопту Џамалу Мареју.

No-look like it's NOTHING 😳 pic.twitter.com/XoHLPNc9kv

— Denver Nuggets (@nuggets) February 1, 2025