(ВИДЕО) ВЕЛИКИ ПЕХ ЗА СРБИНА: Јовић поломио шаку, операција под знаком питања

Јовић се повредио у првом полувремену меча у Милвокију, који је домаћи тим добио резултатом 120:113. Српски кошаркаш је на терену провео нешто више од 15 минута, а за то време забележио је седам поена и два скока.

У саопштењу Мајамија се наводи да је после рендгенског снимка утврђено да је Јовић задобио фрактуру друге метакарпалне кости десне шаке.

An update from Niko on his hand injury ⤵️ pic.twitter.com/cQ6CXC8hT0

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 24, 2025