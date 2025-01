ЗАСЛУЖЕНО: Везенков после 45 поена Бајерну најкориснији играч 20. кола Евролиге

Везенков је у победи Олимпијакоса над Бајерном резултатом 112:69 за 35 минута забележио 45 поена, седам скокова и две асистенције, уз шут из игре 18/20.

Он је имао је индекс корисности 52, што је шести најбољи учинак у историји такмичења.

MVP of the Round I @PaniniAmerica



— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 11, 2025

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 11, 2025