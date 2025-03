(ВИДЕО) Зна се ко је најбољи у баскету МИЛИВОЈЕВИЋ ДОНЕО ЗЛАТО СРБИЈИ НА КУПУ ШАМПИОНА

Први пут је организовано ово престижно такмичење, а Србија искористила прилику да заувек остане уписана као први шампион.

Највеће заслуге за то имао је Стефан Миливојевић, који је у драматичној завршници погодио важне поене, који су Србији донели ново злато.

"Хвала мом тиму, тренерима. Урадили смо сјајан посао од почетка до краја. Веома срећан, играли смо паметно. Поздрав навијачима, живела Србија", биле су речи Стефана Миливојевића после финала.

🏆🇷🇸SERBIA ARE YOUR 3x3 CHAMPIONS CUP WINNERS🇷🇸🏆 #3x3ChampionsCup | @KSSrbije pic.twitter.com/ulBdwcSjOC

Баскеташи Србије веома лоше су отворили меч, губили током целе утакмице, видна је била нервоза, јер лопта није хтела у кош.

Све то репрезентација Србије превазишла је средином меча, када се консолидовала поенима ненаџића и Миливојевића, којима је најављен велики преокрет против агресивних Холанђана.

У самом финишу више концентрације имао је Миливојевић, који је прво погодио двојку за изједначење, а након поена Холанђана, успео је да извуче фаул на шуту за два у наредном нападу и да са пенала овери тријумф Србије.

Најефикаснији у селекцији Србије био је Стефан Миливојевић, који је постигао 10 поена. Ненад Неранџић је додао четири, а Марко Бранковић три поена. Марко Милаковић није успео да се упише у стрелце у дуелу са Холандијом.

У репрезентацији Холандије, која је актуелни олимпијски шампион, најбољи је био Ворти де Јонг са 12 поена. Димео ван дер Хорст је убацио два поена, а Јан Дрисен и Брајан Албертс су постигли по један.

Српски баскеташ Стефан Миливојевић проглашен је за најкориснијег играча (МВП) на турниру, а уједно је изабран у идеални тим првог Купа шампиона.

Дрес Србије на овом турниру, носили су Марко Милаковић, Стефан Миливојевић, Ненад Неранџић и Марко Бранковић.

Србија је раније данас у полуфиналу после продужетка савладала Аустралију резултатом 20:19, док је Холандија била боља од селекције Сједињених Америчких Држава 21:15.

Треће место у Бангкоку освојила је Аустралија, која је победила репрезентацију САД резултатом 21:20.

🔥🇷🇸SERBIA ARE THE 3x3 CHAMPIONS OF CHAMPIONS🇷🇸🔥#3x3ChampionsCup @KSSrbije pic.twitter.com/wWrXTyGcm1

— 3x3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) March 16, 2025