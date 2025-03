АНГЕЛИНА ТОПИЋ У СВЕТСКОМ ВРХУ – Освојила четврто место на СП: Остаје жал за медаљом, ово је велико искуство и додатни мотив

Звезда српске краљице спортова још једном је показалa да припада крему светске атлетике и са само 19 година равноправно се такмичила са далеко искуснијим од себе, међу којима је била и светска рекордерка Јарослава Махучик.

Управо је Украјинка (светски рекорд 2,10 м) била место испред Ангелине, али је она 1,95 м прескочила из првог покушаја, док је наша ведета била успешна у другој серији. Топићевој је био довољан само један скок на 1,85 м, те 1,89 м и 1,92 м, а два на поменутих 1,95 м. Није скакала на 1,97 м, али је пробала два пута да поправи сениорски државни рекорд за један центиметар, мада је летвица падала на тих 1,99 м.

Само две седмице након освајања прве медаље у дворани у каријери, сребра на ЕП у Апелдорну (1,95 м), када је од ње била боља само Махучик, Ангелина је дошла до још једног одличног остварења.

– Била је тешка и неизвесна борба. Прескочена висина од 1,95 м је добар резултат, али остаје жал што нисам успела да дођем до медаље. Ипак, ово је велико искуство и додатни мотив да наставим да радим још јаче – изјавила је Ангелина Топић након финала.

Ово је било треће СП под кровом за Топићеву, која је дебитовала 2022. у Београду када је са непуних 17 година била девета (1,88 м). Уследио је затим Глазгов 2024. и пето место (1,92 м), а сада је побољшала пласман за једну позицију.

Титулу је одбранила Аустралијанка Никола Олислагерс висином 1,97 м, а њена сународница Еленор Патерсон окитила се сребром (1,97 м), док је Махучик употпунила колекцију и после злата (Београд 2022) и сребра (Глазгов 2024) сада има и бронзу (1,95 м).

Aussie Rules 🦘🔥



Nicola Olyslagers defends her world indoor high jump title with a leap of 1.97m on countback to lead an Australian 1-2, while Eleanor Patterson grabs her second silver 🙌



World record holder 🇺🇦's Yaroslava Mahuchikh settles for bronze 🥉 #WorldIndoorChamps pic.twitter.com/ftpvJ3LwbV

— World Athletics (@WorldAthletics) March 23, 2025