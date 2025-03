(ВИДЕО) ФАНТАСТИЧНА АДРИАНА ВИЛАГОШ: Два пута поправљала државни рекорд за злато на Купу Европе и најбољи резултат у свету

Вилагош, коју тренира мајка Ђерђи, на фантастичан начин је закорачила у 2025. годину. Ово јој је најбољи почетак сезоне у каријери, а број 1 у Србији је померила на поменуту границу, са претходне 65,64 м од септембра прошле године.

Ово је тренутно водећи резултат у свету. Чланица АК ТСЦ из Бачке Тополе је већ у првом бацању побољшала државни јер је копље „летело“ до 65,67 м, да би у другој серији забележила 66,88 м. Потом је уписала 63,21 м, па је одлучила да не баца у четвртој рунди, у петој је преступила, а тачку на такмичење ставила је даљином 58,02 м.

Statement made! 👊



Adriana Vilagos 🇷🇸 opens with a world lead and Serbian record of 66.88m in the javelin at the European Throwing Cup! 🚀 #Nicosia2025 pic.twitter.com/yXX0R30Z4X

— European Athletics (@EuroAthletics) March 15, 2025