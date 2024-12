(ФОТО, ВИДЕО) ПИСТОРИЈУС ИМА НОВУ ДЕВОЈКУ!? Подсећа на бившу, ЗА ЧИЈУ СМРТ ЈЕ ОСУЂЕН; На друштвеним мрежама пишу: ”ХРАБРА JE”

Бивши параолимпијац Оскар Писторијус, како преноси Daily Mail, има нову девојку.

Он је почетком године пуштен на условну слободу након 11 година колико је провео у затвору због убиства своје девојке Риве Стенкамп.

Трагедија се догодила 2013. године, а Писторијус је испалио неколико хитаца у њу, бранио се речима како је мислио да су провалници у кући.

Rita Greyling, 33, a business management consultant from Wakkerstroom in Mpumulanga. The new girlfriend of Oscar Pistorius.



She is brave. Valentine is 7 weeks away. pic.twitter.com/zaFu5bAVfO

— LesetjaMO (@MoLesetja) December 16, 2024