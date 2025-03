КАТАСТРОФА ФЕРАРИЈА: Леклер и Хамилтон дисквалификовани са Велике награде Кине

Леклер је заузео пето место на стази у Шангају, Хамилтон је био шести, док је Гасли освојио 11. позицију.



У саопштењу се наводи да су Леклер и Гасли дисквалификовани због тога су њихови болиди на мерењу после трке били лакши од минималне дозвољене тежине.

Хамилтон је дисквалификован, пошто је утврђено да је један клизни блок на болиду возача Ферарија био испод минималне дебљине прописане техничким прописима.

Британски медији наводе да су руководства Ферарија и Алпина признала да нема никаквих олакшавајућих околности, као и да се ради о грешкама тимова.

BREAKING: Pierre Gasly, Charles Leclerc and Lewis Hamilton have been disqualified from the Chinese Grand Prix



Gasly and Leclerc's cars were found to be underweight, while Hamilton's car was deemed to have excessive skid wear#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/2YPuFk8DZL

— Formula 1 (@F1) March 23, 2025