НАЈБОЉИ У ИСТОРИЈИ: Овечкин престигао Грецког!

Овечкин је у недељу постигао свој 895. гол, чиме је престигао легендарног Вејна Грецког за један погодак – и то након истог броја одиграних утакмица (1.487).



Овечкин је постигао 895. гол у каријери играјући за Вашингтон Капиталсе, у утакмици против Њујорк Ајландерса.

Фото: Tanjug (AP Photo/Adam Hunger)

Водили су Њујорчани 2:0 головима Хорвата и Гаткомба. А онда је дошао 28. минут. Писало је на семафору време 7:26 у другој трећини. Вашингтон је имао играча више, Овечкин је повео напад, добио поново пак са леве стране, скоро на половини терена и распалио.

Велико славље је могло да почне када се Овечкин бацио на лед. Утакмица је, наравно, прекинута како би се овај моменат овековечио церемонијом. Ако Американци умеју нешто, умеју да направе спектакл када је то потребно. Славили су Капиталси, лед је био само њихов, али честитали су и ривали. Орило се са трибина „Ови, Ови, Ови“.

ALEX OVECHKIN IS THE GREATEST GOALSCORER IN NHL HISTORY! 🚨🚨🚨 #Gr8ness pic.twitter.com/NKef3VvNaJ — NHL (@NHL) April 6, 2025

Nothing but respect for The Great 8 as he makes history 🤝 #Gr8ness pic.twitter.com/wtcZvxCFfx — NHL (@NHL) April 6, 2025

Грецки је рекорд држао од 1999. године, а у тренутку када му је Рус обарао рекорд налазио се на трибина и уживо гледао тај моменат.

Након што је Овечкин оборио рекорд утакмица је прекинута ради кратке церемоније за њега, а Грецки му је честитао и одржао мали говор.

Long-time @Capitals announcer Joe Beninati called Alex Ovechkin's first NHL goal. All these years later, he called Alex Ovechkin's record-breaking goal. 🫡



Iconic. #Gr8ness pic.twitter.com/FVzkcYf2rn — NHL (@NHL) April 6, 2025

Овечкин је сезону почео са 853 гола и постигао 15 у првих 18 утакмица, али је доживео повреду у новембру због које је морао да пропусти чак пет недеља.

Већ је дошао до 30 голова у сезони (33), што му је 19. пут у својих 20 НХЛ сезона да даје барем 30 голова. Четврти је играч са 39 или више година који је постигао више од 30 голова у сезони.