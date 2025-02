ПРЕДСТАВЉЕН ПРВИ БОЛИД ЗА НОВУ Ф1 СЕЗОНУ: Шампионска екипа Мекларена изашла са новим чедом пред јавност

Мекларен је на Силверстону представио болид МЦЛ39, а возачи Ландо Норис и Оскар Пјастри возили су заједно 200 километара дозвољеног времена на стази, пренео је Скај.



Мекларен је представио аутомобил са алтернативним геометријским дизајном маске у црној и папаја боји, пошто су све екипе у обавези да своје болиде заједно представе на специјалном догађају поводом 75. годишњице Формуле 1 у Лондону, наредног уторка.

Британска екипа је прошле сезоне освојила титулу конструктора, прву после 26 година, након што је надокнадила заостатак за Фераријем и Ред Булом.

"Данас је велика прекретница на нашем путу у борби за титулу у 2025. години. Сјајно је што смо први пут извели на стазу нашег изазивача за титулу МЦЛ39 и покренули кулминацију напорног рада наше екипе", рекао је извршни директор Мекларена Зек Браун.

Is that the MCL39 we see? 🕵️👀 pic.twitter.com/b10Fblf8VF

— McLaren (@McLarenF1) February 13, 2025