ПРОМЕЊЕН РАСПОРЕД ТРКЕ Ф1 У КАНАДИ од 2026. године

Челници Ф1 одлучили су да трку у Монтреалу пребаце на трећи или четврти викенд у мају, уместо као до сада у јуну како би календар такмичења учинили одрживијим, смањили путовања и њихов утицај на животну средину.



Одлука је донета после договора промотера трке и канадских власти, али ће морати да је одобри и Међународна аутомобилска федерација (ФИА).

Председник и извршни директор Формуле 1 Стефано Доминикали захвалио је организаторима и рекао да ће промена учинити ток календара одрживијим и логистички разумнијим за екипе и све запослене.

The Canadian Grand Prix is set to take place in May from 2026 onwards 🇨🇦



With collaboration from the promoter and key stakeholders, the new dates are part of our efforts to rationalise the calendar and make it more sustainable 🤝#F1https://t.co/QpOSR5Jpof

— Formula 1 (@F1) November 18, 2024