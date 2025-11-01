САХРАЊЕН МЛАДИ ШАМПИОН Испраћају Лазара присуствовао велики број пријатеља, спортиста...
Лазар П. (16) из Џудо клуба Партизан настрадао након што је комби, у којем се са вршњацима враћао са такмичења, слетео с пута и упао у канал.
На гробљу у Малом Мокром Лугу у Београду данас је сахрањен шеснаестогодишњи Лазар П., џудиста Џудо клуба Партизан, који је трагично настрадао у саобраћајној несрећи код Суботице на ауто-путу Београд-Нови Сад.
Испраћају младог спортисте на вечни починак присуствовао је велики број пријатеља, познаника, чланова породице и спортских радника који су дошли да још једном одају почаст талентованом џудисти који је прерано изгубио живот. Међу многобројним венцима налазио се и један од белих ружа и са натписом: "Последњи поздрав шампиону"!
Возио тренер
Лазар је, подсетимо, био члан клуба Џудо клуба Партизан и враћао се 29. октобра са међународног спортског кампа из Азербејџана када је комби, у којем је био са другим младим такмичарима, после наплатне рампе код Суботице слетео с пута, пробио ограду и упао у канал. У возилу је било осморо малолетних путника узраста од 13 до 16 година који су комбијем из Будимпеште путовали за Београд, а Лазар је једини изгубио живот. Лазаров брат близанац Лука, још шесторица дечака из комбија и возач комбија теже су и лакше повређени.
На дан када је Лазар испраћен на вечни починак осванула је потресна читуља овом, како и пише, "драгом дечаку".
- Последњи поздрав драгом дечаку који је био пример на свим пољима. Нека те анђели чувају. Породици, његовим другарима и тренерима у ЈК Партизан искрено саучешће - пише у читуљи која је пренела бол и тугу многих.
Речи проф. др Слободана Гребелдингера, лекара запосленог на Одељењу дечије хирургије који кобног јутра са колегама био задужен за збрињавање повређених, дирнуле су све, посебно део када је описао тренутак када су пристизали повређени у овој несрећи.
- Читав живот сам везан за Џудо клуб Партизан Нови Сад, мојих троје деце су џудисти тог клуба. Годинама идемо на такмичења, бодрим своју децу, децу свог клуба и волим и дивим се сваком учеснику турнира. Џудо није само спорт, то је вештина, начин живота и контрола физичке снаге умом. Пређемо стотине километара да стигнемо на такмичење. У недељу смо се вратили из Угљевика са Купа и деца су ми освојила четири медаље. Кобне ноћи између уторка и среде сам био дежуран и у среду, око пола четири ујутро, јављено је да нам стижу повређени џудисти Партизана из Београда који су се враћали са такмичења - написао је др Гребелдинтер на друштвеним мрежама.
Медаља на грудима
Он додаје да му се срце стегло од страха и да је само пожелео да сви буду добро.
- Почели су да доносе повређене и ја сам организовао Ургентну хирургију да дамо све од себе за добробит деце. Нису то били обични пацијенти, били су поносни, дигнутих глава и у најтежим тренуцима, спремни да храбро и достојанствено победе и на татамију живота. Док сам прегледао повређеног џудисту, из џепа му је испала медаља. Узео је медаљу у руке и стиснуо на груди, да се не изгуби! Срце ми се цепало од туге и после читавог живота у хирургији из ока ми је потекла суза... - написао је др Гребелдингер.
Возач комбија био уморан?
Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције изјавио је да је полиција после увиђаја на лицу места прикупила доказе и да се предмет припрема да буде предат тужилаштву. Стевић је рекао да је основна претпоставка, с обзиром на околности, да је узрок несреће био умор код возача.
- Он је имао напорних неколико дана. Одвезао је децу у Будимпешту где је и оставио комби, затим је авионом отишао у Азербејџан, а то је друга временска зона и имали су тамо такмицење, затим су се вратили летом у Будимпешту и опет сели у комби и кренули назад, у најгоре време када је умор у питању - објаснио је потпуковник Стевић.
Иначе, на месту несреће се може видети да возач комбија није кочио пре него што је у пуној брзини ударио у банкину!