СРПСКИ РВАЧ СУСПЕНДОВАН НА ШЕСТ ГОДИНА: Драконска казна за Цаболова

Светска рвачка федерација је изрекла драконску казну, те му забранила да се такмичи од 28. јуна до 27. јуна 2030. године.



"Избегавање, одбијање или неуспех у доступности за давање узорка за антидопинг тестирање – члан 2.5", наводи се као разлог казне у саопштењу.

Цаболов је прекршај направио у априлу, али му је после жалбе, дозвољено било да се такмичи на Олимпијским играма у Паризу.

Тамо је у категорији до 74 килограма заузео пето место, иако је у репасажу имао шансу да стигне до бронзе, која је на крају припала Кајлу Дејку.

Цаболов за Србију наступа од 2021, а освојио је бронзу на Светском и бронзу на Европском првенству.

Khetik Tsabolov has been suspended 6 years after evading a drug test last April.



Tsabolov would go on to take 5th at the Olympics in Paris. He's 3-time world medalist winning gold (2014), silver (2017), and bronze (2023).

