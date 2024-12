(ВИДЕО) АУСТРИЈАНКА ПАЛА ПРЕ ПРВЕ КАПИЈЕ: Никад краћа скијашка вожња

На трећој стази Светског купа у велеслалому, она је пала одмах након старта.



Хубер је завршила на снегу пре прве капије, што се не виђа баш тако често.

Она је једва остала на скијама при кретању, али је убрзо завршила са главом у снегу, ударивши у прву капију.

Према првим информацијама, прошла је неповређена.

"She's gonna want to forget that one..." 😣#fisalpine pic.twitter.com/PMzHZvqY72

— Eurosport (@eurosport) December 28, 2024