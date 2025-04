(ВИДЕО) ОДБИЛА ДА СЕ ТАКМИЧИ С ТРАНСРОДНОМ ПРОТИВНИЦОМ: Америчка мачевалка скинула маску и клекнула, потом је дисквалификована

Инцидент се догодио на регионалном турниру у мачевању, када је Тарнер одлучила да скине маску и клекне, уместо да се такмичи против Редмонд Саливан, трансродне жене, пренео је Еј-Би-Си њуз.

Након тог чина протеста, судија је показао црни картон Тарнеровој, елиминишући је из такмичења, одржаног 30. марта.

Тренутна политика Америчког савеза мачевалаца о трансродним и небинарним спортистима усвојена је 2023. године и дозвољава спортистима да учествују у догађајима "на начин који је у складу са њиховим родним идентитетом или изражавањем, без обзира на пол који им је додељен при рођењу".

Stephanie Turner said:

"It will probably, at least for a moment, destroy my life.”



Turner knelt to stand up for women's sports.



She's a hero.



Doing the right thing is never wrong.



— Jennifer Sey (@JenniferSey) April 3, 2025