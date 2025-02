(ВИДЕО) СКАНДАЛ НА ХОКЕЈАШКОЈ УТАКМИЦИ: Канађани извиждали америчку химну

То је други пут да је химна САД изазвала такве реакције током овог турнира хокејашке лиге НХЛ, преноси АП.



Звиждање је уследило иако је спикер Мишел Лакроа замолио публику на француском и енглеском да у духу игре која уједињује све људе, испоштују химне и играче обе земље.

Овог пута, међутим, много више навијача звиждало је америчкој химни него што је то био случај на претходној утакмици САД са Финском.

"Знали смо да ће се то догодити", рекао је амерички одбрамбени играч Зак Веренски после победе свог тима над Канадом од 3:1, што је утишало више од 21.000 људи на стадиону.

Веренски је додао да се то догодило и на прошлој утакмици, као и пре током мечева НХЛ лиге.

"Јасно да нам се то не свиђа, али шта је ту је. Искористили смо то као мотив и нашли начин да победимо", додао је он.

Навијачи широм Канаде звижде америчкој химни на хокејашким и кошаркашким утакмицама откако је председник САД Доналд Трамп почео да наговештава да ће Канада постати 51. америчка држава, као и да прети тој земљи тарифама.

Канадски хокејаш Дру Даути изјавио је да је против овакве праксе, додајући да разуме фрустрацију Канађана, али да химну једне земље треба поштовати.

