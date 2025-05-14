ПОЧЕЛA НОВА СЕЗОНА ШАХОВСКИХ ВОЈВОЂАНСКИХ ЛИГА: Дерби Бачкој Паланци

Нови Сад

(ФОТО) НА ГАРАЖИ "МОДЕНА" ОД ДАНАС ОПЕТ ХИДРОТЕСТ КРОВНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ Тестови ће се обавити још неколико пута у наредних месец дана, а ево шта то подразумева (ФОТО) НА ГАРАЖИ "МОДЕНА" ОД ДАНАС ОПЕТ ХИДРОТЕСТ КРОВНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ Тестови ће се обавити још неколико пута у наредних месец дана, а ево шта то подразумева

ВЛАДА ДОНЕЛА ВАЖНУ ОДЛУКУ ЗА НОВОСАДСКЕ ФАКУЛТЕТЕ Ево колико ће брусоша моћи да се упише ВЛАДА ДОНЕЛА ВАЖНУ ОДЛУКУ ЗА НОВОСАДСКЕ ФАКУЛТЕТЕ Ево колико ће брусоша моћи да се упише

ОБНАВЉАЈУ СЕ ФАСАДЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА Постављене скеле на три куће У УЛИЦИ ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА ОБНАВЉАЈУ СЕ ФАСАДЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА Постављене скеле на три куће У УЛИЦИ ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА

Искључења струје за четвртак, 15. мај Искључења струје за четвртак, 15. мај