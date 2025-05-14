ПОЧЕЛA НОВА СЕЗОНА ШАХОВСКИХ ВОЈВОЂАНСКИХ ЛИГА: Дерби Бачкој Паланци
Такмичарска сезона у већини лига Шаховског савеза Војводине, од трећег до петог ранга надметања, почела је протеклог викенда.
Први део сезоне се завршава половином јуна, а други почиње средином септембра. Од ове сезоне је формиран и пети ранг такмичења у Јужном Банату, у виду Јужнобанатске лиге Б, што је било неопходно због повећања броја клубова.
Бачка лига Нови Сад
Резултати првог кола: Сутјеска 1 (Бачко Добро Поље) – Младост 1 (Бачки Петровац) 4:2, Пион – Војводина (Товаришево) 3:3, Бачка Паланка 1 – Војводина (Нови Сад) 3,5:2,5, Темерин – Анпасан 2,5:3,5, 64 – Србобран одложено.
Табела након првог кола: 1. Сутјеска 3 (4), 2. Бачка Паланка 3 (3,5), 3. Анпасан 3 (3,5), 4. Пион 1 (3), 5. Војводина Т. 1 (3), 6. Темерин 0 (2,5), 7. Војводина НС 0 (2,5), 8. Младост 0 (2), 9. 64 0 ( - ), 10. Србобран 0 ( - )
Банатска лига Југ
Резултати првог кола: Прогресул – Бата Ћосић 5,5:0,5, Јабука – Алибунар 1:5, Ковачица – Раднички (Ковин) 2,5:3,5, Светозар Глигорић – ПАШК 2,5:3,5, Униреа – Бора Костић 1,5:4,5.
Табела након првог кола: 1. Прогресул 3 (5,5), 2. Алибунар 3 (5), 3. Бора Костић 3 (4,5), 4. ПАШК 3 (3,5), 5. Раднички 3 (3,5), 6. Ковачица 0 (2,5), 7. Светозар Глигорић 0 (2,5), 8. Униреа 0 (1,5), 9. Јабука 0 (1), 10. Бата Ћосић 0 (0,5).
Банатска лига север
Резултати првог кола: Пролетер (Зрењанин) – Живојин Брајић 5,5:0,5, Нафтагас 2 (Елемир) – Билећанин 3:3, Златица – Раднички (Кикинда) 4:2, Русанда – Арадац 2:4, Нови Кнежевац – Напредак (Честерег) 2:4
Табела након првог кола: 1. Пролетер 3 (5,5), 2. Златица 3 (4), 3. Арадац 3 (4), 4. Напредак 3 (4), 5. Нафтагас 1 (3), 6. Билећанин 1 (3), 7. Русанда 0 (2), 8. Нови Кнежевац 0 (2), 9. Раднички 0 (2), 10. Живојин Брајић 0 (0,5)
Сремска лига
Резултати првог кола: Стара Пазова – Омладинац (Нови Бановци) 3:3, Подунавац – Инђија 2:4, Доњи Срем – Хајдук 1973 (Бешка) 4,5:1,5, Шимановци – Сремац 1 1:5, Сирмиум – Раднички АС 1948 (Шид) 5:1
Табела након првог кола: 1. Сирмиум 3 (5), 2. Сремац 3 (5), 3. Доњи Срем 3 (4,5), 4. Инђија 3 (4), 5. Стара Пазова 1 (3), 6. Омладинац 1 (3), 7. Подунавац 0 (2), 8. Хајдук 0 (1,5), 9. Шимановци 0 (1), 10. Раднички 0 (1)
Јужнобачка лига
Резултати првог кола: Хајдук (Чуруг) – Капабланка 1992 3,5:2,5, Детелинара – Краљев гамбит 2:4, Гимназијалац 1 – Краљица ПТТ 2 4:2, Шајкаш (Ковиљ) – Југовић 3:3, Бачка Паланка 2 – Буковац 2,5:3,5, Прави потез слободан.
Табела након првог кола: 1. Гимназијалац 3 (4), 2. Краљев гамбит 3 (4), 3. Хајдук 3 (3,5), 4. Буковац 3 (3,5), 5. Шајкаш 1 (3), 6. Југовић 1 (3), 7. Бачка Паланка 0 (2,5), 8. Капабланка 0 (2,5), 9. Детелинара 0 (2), 10. Краљица 0 (2), 11. Прави потез 0 ( - )
Јужнобанатска лига А
Резултати првог кола: Слога (Пландиште) – Кефало 6:0, Борац (Старчево) – Бора Ивков 4:2, Агростепа – Банатски Карловац 2:4, Петефи Шандор – Вутурул 4,5:1,5, Спартак (Дебељача) – Бела Црква 2:4
Табела након првог кола: 1. Слога 3 (6), 2. Петефи Шандор 3 (4,5), 3. Борац 3 (4), 4. Банатски Карловац 3 (4), 5. Бела Црква 3 (4), 6. Агростепа 0 (2), 7. Спартак 0 (2), 8. Бора Ивков 0 (2), 9. Вутурул 0 (1,5), 10. Кефало 0 (0)
Севернобанатска зонска лига
Резултати првог кола: Младост (Лукићево) – Пролетер 2 (Чока) 0.5:4,5, Младост (Банатски Деспотовац) – Борац (Александрово) 3:3, Будућност (Српска Црња) – 2. Октобар 4:2, Ново Милошево – Арадац 2 одложено, Клек слободан
Табела након првог кола: 1. Пролетер 3 (4,5), 2. Будућност 3 (4), 3. Младост 1 (3), 4. Борац 1 (3), 5. 2. Октобар 0 (2), 6. Младост 0 (0,5), 7. Ново Милошево 0 ( - ), 8. Арадац 0 ( - ), 9. Клек 0 ( - )
Јужнобанатска лига Б
Резултати првог кола: Чокот – Петефи Шандор 2 2:4, Воја Поштар – Бавариште 5:1, Бора Костић 2 – Аљехин 1:5, Прогресул 2 – Селеуш 5:1, Раднички 2 (Ковин) – Избиште 3:3
Табела након првог кола: 1. Воја Поштар 3 (5), 2. Прогресул 2 3 (5), 3. Аљехин 3 (5), 4. Петефи Шандор 3 (4), 5. Раднички 1 (3), 6. Избиште 1 (3), 7. Чокот 0 (2), 8. Бора Костић 0 (1), 9. Селеуш 0 (1), 10. Бавариште 0 (1)
Новосадска лига Шајкаш
Резултати првог кола: Бубамара – Борац (Нови Сад) 2,5:3,5, Капабланка 1992 2 – Пензионер (Нови Сад) 5,5:0,5, Тител – Хајдук (Гардиновци) 5:1 , Корифеј – Омладинац (Жабаљ) одложено, Војводина 2 (Нови Сад) слободна.
Табела након првог кола: 1. Капабланка 3 (5,5), 2. Тител 3 (5), 3. Борац 3 (3,5), 4. Бубамара 0 (2,5), 5. Хајдук 0 (1), 6. Пензионер 0 (0,5), 7. Корифеј 0 ( - ), 8. Омладинац 0 ( - ), 10, Војводина 0 ( - )
Новосадска лига северозапад
Резултати првог кола: Ченејац – Добровољац 0,5:5,5, Пион 2 – Јединство (Руменка) 2:4, Хајдук јуниор (Чуруг) – Змајево 2:4, Футог слободан
Табела након првог кола: 1. Футог 3 (6), 2. Добровољац 3 (5,5), 3. Змајево 3 (4), 4. Јединство 3 (4), 5. Пион 0 (2), 6. Хајдук јуниор 0 (2), 7. Ченејац 0 (0,5)
МОЛ Врбас – Бачка Паланка
Резултати првог кола: Вулкан-Протектор 2- Бачка Паланка 3 2,5:3,5, Гимназијалац 2 – Велемајстор 3,5:2,5, Младост 2 (Бачки Петровац) – Селенча 2:4, Борац 2017 (Обровац) – Кулпин 3:3
Табела након првог кола: 1. Селенча 3 (4), 2. Гимназијалац 3 (3,5), 3. Бачка Паланка 3 (3,5), 4. Борац 2017 1 (3), 5. Кулпин 1 (3), 6. Вулкан-Протектор 0 (2,5), 7. Велемајстор 0 (2,5), 8. Младост 0 (2)