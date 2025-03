ЂОКОВИЋ ЕКСПРЕСНО ДО ФИНАЛА МАЈАМИЈА: У полуфиналу надиграо Димитрова

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у финале Мастерса у Мајамију, пошто је у првом полуфиналу савладао Бугарина Григора Димитрова резултатом 6:2, 6:3. Сада га само корак дели од 100. титуле у каријери. Новак је у Мајамију обезбедио 142. финале у каријери, односно 60. из мастерс серије. Засад има 40 пехара на турнирима из серије 1.000.



Меч је трајао 71 минут, а српски ас добио је 13. од 14 међусобних дуела.

Ђоковић, подсетимо, трофеј на Туру није освојио још од новембра 2023. када је славио на Завршном мастерсу, а у међувремену на Олимпијским играма у Паризу испунио је сан и приграбио златну медаљу.

One step closer. @DjokerNole books his spot in the finals on Sunday, defeating Dimitrov, 6-2, 6-3. pic.twitter.com/w6q9Ha87xS

— Miami Open (@MiamiOpen) March 28, 2025