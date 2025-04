ЂОКОВИЋ ОТКРИО ЛОШЕ ВЕСТИ ПРЕД МОНТЕ КАРЛО: И даље има здравствених проблема

Ђоковић има новог тренера

Енди Мари неће бити са Новаком Ђоковићем у Монте Карлу.

"Неће доћи Енди ове недеље, ту је мој брат Марко у улози тренера. Видећу се са Ендијем касније у Мадриду. Размишљао сам ко би могао да га замени, Марко је био у могућности и то ће ми помоћи на другачијем емотивном нивоу. Провешћу неко време са братом на путу", рекао је Новак.

Марко Ђоковић, бивши тенисер, током своје професионалне каријере одиграо је свега четири меча, а последњи пут се на терену појавио 2019. године.

У дубл конкуренцији забележио је скор 3-10. Иако без великог тренерског искуства, његова присутност ће Новаку значити на личном плану, посебно у делу сезоне који долази после изазовног периода.

Novak is accompanied by his brother Marko while practicing. Coach Andy will be missed. pic.twitter.com/lly9wv2gJj

— Rishi Kumar 🇮🇳 (@rishi45kumar) April 6, 2025