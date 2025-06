ОГЛАСИО СЕ НОЛЕ ПОСЛЕ 100. ПОБЕДЕ: Идем по титулу на Ролан Гаросу!

Новак Ђоковић је "почистио" Камерона Норија у осмини финала Ролан Гароса на "Шатријеу".



Српски тенисер је славио са 3-0, по сетовима 6:2, 6:3, 6:2 за два сата и 15 минута игре у Паризу.

Након меча је на терену рекао:

"Здраво свима и хвала на подршци. И честитке Пари Сен Жермену на освојеној Лиги шампиона. Ја се осећам добро, одиграо сам 12 сетова овде и свих 12 победио тако да све делује добро", рекао је Ђоковић.

Он је у понедељак дошао до јубиларне 100. победе на Ролан Гаросу.

"Хвала на честиткама. 100 је леп број, али 101 је још лепши. Мој циљ је јасан, идем по титулу и Ролан Гарос и даље траје. Јесте ово фантастично, доживео сам овде много фантасатичних ствари, али нови меч је за два дана"

Још мало је причао о ПСЖ-у.

"Просто морам да честитам свим Парижанима који навијају за ПСЖ. Свакако, јако је битно за овај град да имају освајача Лиге шампиона, а посебно је битно Пари Сен Жермену. Био је то прави спектакл", изјавио је Новак Ђоковић.

100 - Novak Djokovic has registered his 100th win in Men’s Singles at Roland Garros, making him the third player after Roger Federer and Rafael Nadal to register 100+ wins at a single Grand Slam event. Century. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/ifeXT2Dim4

— OptaAce (@OptaAce) June 2, 2025