(ФОТО) ЧУВЕНА НОВОСАЂАНКА НА МЕЧУ ИНДИЈАНС ВЕЛСА Ретко је у публици, овог пута Моника пратила Алкараза; Погледајте како сада изгледа бивша шампионка

Наиме, Моника је прво гледала меч Тејлора Фрица и Џек Дрејпера, а затим је и остала у последњем термину да испрати сусрет Карлоса Алкараза и Григора Димитрова.

Селеш је једна од највећих легенди женског тениса са девет освојених Гренд слемова, али је 1993. године убодена са леђа током меча у Хамбургу. Након паузе и повратка на терен, освојила је Аустралијан Опен, али није више била она стара на коју су навикли обожаватељи белог спорта.

Monica Seles watching Alcaraz x Dimitrov (sorry for the bad pic) pic.twitter.com/Ot8fw4rdi6

— leh (@let_ana03) March 13, 2025